Шмыгаль объявил о радикальном уменьшении вакансий в госслужбе

https://racurs.ua/n190838-shmygal-obyavil-o-radikalnom-umenshenii-vakansiy-v-gosslujbe.html

Ракурс

З 1 січня в Україні скоротять кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

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Уряд під час засідання 29 грудня затвердив документ про нову систему оплати праці державних службовців, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Йдеться насамперед про справедливість. Адже ніхто з керівників тепер за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати. Тепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії, — відзначив очільник уряду.

Нова система, за словами прем'єр-міністра, охопить як державні органи з юрисдикцією на всю Україну (міністерства, Секретаріат Кабінету міністрів, Офіс президента), так і регіональні органи (обласні та районні адміністрації).

Одночасно з 1 січня скорочується кількість вакансій державної служби майже на 20 тис.

Нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками Міністерства фінансів, дозволить Україні зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.