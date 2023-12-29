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Зеленский посетил Авдеевку в Донецкой области
Зеленский посетил Авдеевку (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190840-zelenskiy-posetil-avdeevku-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 29 грудня відвідав Авдіївку у Донецькій області.
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Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку, — розповів він.
Під час запису, яке відбулося на в’їзді до Авдіївки, на відео було чутно постріли та вибухи.
Президент побував на позиціях 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Це одна з найскладніших ділянок фронту. Росіяни намагаються захопити Авдіївку з початку жовтня.
Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку. Дякую всім, хто на передовій, за службу, за цей рік, який уся країна вистояла завдяки саме таким воїнам. Тим, хто захищає нашу державу попри все. Тим, хто щодня дає бойовий результат, — написав президент України у своїх соцмережах.
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