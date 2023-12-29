Зеленський відвідав Авдіївку

https://racurs.ua/ua/n190840-zelenskyy-vidvidav-avdiyivku-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 29 грудня відвідав Авдіївку у Донецькій області.

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Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку, — розповів він.

Під час запису, яке відбулося на в’їзді до Авдіївки, на відео було чутно постріли та вибухи.

Президент побував на позиціях 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Це одна з найскладніших ділянок фронту. Росіяни намагаються захопити Авдіївку з початку жовтня.