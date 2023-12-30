Силы обороны отразили около 30 российских штурмов. Фото:

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Російські окупанти продовжують наступати на низці напрямків — упродовж 29 грудня відбулося 56 бойових зіткнень.

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Зокрема, в зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога біля Синьківки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. А на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили дві атаки окупантів в районах Богданівки та Андріївки Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 30 грудня.

Ворог не припиняє спроб оточити Авдіївку, але українські військові тримають оборону. Вчора було відбито вісім атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

А в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області бійці Збройних сил відбили дев’ять атак. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

В Генштабі наголосили, що на Херсонському напрямку українські бійці розширюють плацдарм, але ворог намагається вибити їх із займаних позицій. Тут ворог у п’ятницю здійснив понад 10 безуспішних штурмових дій.

Авіація Повітряних сил завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по трьох зенітно-ракетних комплексах противника. А ракетні війська уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійські засоби, п’ять складів боєприпасів та ще дві інші важливі цілі противника.

Нагадаємо, в Генштабі напередодні повідомляли, що Сили оборони України відбили російську атаку на захід від села Вербове в Запорізькій області та сім атак у районі села Синьківка в Харківській області, не поступилися плацдармом на лівому березі Дніпра в Херсонській області.