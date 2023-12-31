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Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону в 2024 году, но есть нюанс
Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону в 2024 году, но есть нюансhttps://racurs.ua/n190898-bolgariya-i-rumyniya-voydut-v-shengenskuu-zonu-v-2024-godu-no-est-nuans.htmlРакурс
Рада Європейського союзу одноголосно вирішила прийняти Румунію та Болгарію до Шенгенської зони.
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Утім Рада тільки частково прийняла ці дві країни ЄС у зону.
Прикордонний контроль буде скасовано на повітряних і морських кордонах, переговори про сухопутний продовжаться в новому році. Рішення про часткове прийняття країн до Шенгену в історії Євросоюзу схвалено вперше.
З березня 2024 року почнуть скасовувати прикордонний контроль на повітряних і морських кордонах.
Їх приєднання сприятиме розвитку подорожей, торгівлі та туризму та ще більше зміцнить внутрішній ринок, — зазначає Європейська комісія.
Термін скасування контролю на сухопутних кордонах продовжать обговорювати 2024 року.
Шенгенська зона включає 27 країн (без Болгарії та Румунії).
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