Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону в 2024 году, но есть нюанс

Болгария и Румыния войдут в Шенгенскую зону в 2024 году, но есть нюанс

31 дек 2023, 16:45
999

Рада Європейського союзу одноголосно вирішила прийняти Румунію та Болгарію до Шенгенської зони.


.

Утім Рада тільки частково прийняла ці дві країни ЄС у зону.

Прикордонний контроль буде скасовано на повітряних і морських кордонах, переговори про сухопутний продовжаться в новому році. Рішення про часткове прийняття країн до Шенгену в історії Євросоюзу схвалено вперше.

З березня 2024 року почнуть скасовувати прикордонний контроль на повітряних і морських кордонах.

Їх приєднання сприятиме розвитку подорожей, торгівлі та туризму та ще більше зміцнить внутрішній ринок, — зазначає Європейська комісія.

Термін скасування контролю на сухопутних кордонах продовжать обговорювати 2024 року.

Шенгенська зона включає 27 країн (без Болгарії та Румунії).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров