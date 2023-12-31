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Ракурс
Замок Бран, Трансільванія, Румунія. Фото: Jeremy Woodhouse

Болгарія та Румунія увійдуть до Шенгенської зони у 2024 році, але є нюанс

31 гру 2023, 16:45
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Рада Європейського союзу одноголосно вирішила прийняти Румунію та Болгарію до Шенгенської зони.


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Утім Рада тільки частково прийняла ці дві країни ЄС у зону.

Прикордонний контроль буде скасовано на повітряних і морських кордонах, переговори про сухопутний продовжаться в новому році. Рішення про часткове прийняття країн до Шенгену в історії Євросоюзу схвалено вперше.

З березня 2024 року почнуть скасовувати прикордонний контроль на повітряних і морських кордонах.

Їх приєднання сприятиме розвитку подорожей, торгівлі та туризму та ще більше зміцнить внутрішній ринок, — зазначає Європейська комісія.

Термін скасування контролю на сухопутних кордонах продовжать обговорювати 2024 року.

Шенгенська зона включає 27 країн (без Болгарії та Румунії).

Джерело: Ракурс


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