Болгарія та Румунія увійдуть до Шенгенської зони у 2024 році, але є нюанс

Замок Бран, Трансільванія, Румунія. Фото: Jeremy Woodhouse

https://racurs.ua/ua/n190898-bolgariya-ta-rumuniya-uviydut-do-shengenskoyi-zony-u-2024-roci-ale-ie-nuans.html

Ракурс

Рада Європейського союзу одноголосно вирішила прийняти Румунію та Болгарію до Шенгенської зони.

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Утім Рада тільки частково прийняла ці дві країни ЄС у зону.

Прикордонний контроль буде скасовано на повітряних і морських кордонах, переговори про сухопутний продовжаться в новому році. Рішення про часткове прийняття країн до Шенгену в історії Євросоюзу схвалено вперше.

З березня 2024 року почнуть скасовувати прикордонний контроль на повітряних і морських кордонах.