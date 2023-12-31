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Ракурс
Российская блогерша приехала из Москвы в Буковель - ее посетила "Служба Божья"

Российская блогерша приехала из Москвы в Буковель — ее посетила «Служба Божья»

31 дек 2023, 17:00
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СБУ навідалась до російської блогерки Аліни Маслової, яка приїхала з Москви відпочивати в український Буковель.


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Маслова народилася в столиці так званої «Придністровської молдавської республіки» Тирасполі, більшість мешканців якої мають громадянство рф. Там зараз проживає родина Аліни. Сама ж блогерка мешкає у Москві, де будує музичну карʼєру.

Про візит російської блогерки в Україну стало відомо з її сторінки в Instagram. Там вона повідомила про прибуття із сім'єю в українські Карпати. При цьому заявляла, що «любить Україну та росію однаково», і не хоче «розділяти цю любов через політичні дії».

Як повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола, під час спілкування з представниками Служби безпеки Маслова заявила, що не підтримує російську агресію проти України й перепрошувала українців.

Источник: Ракурс


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