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Российская блогерша приехала из Москвы в Буковель - ее посетила "Служба Божья"
Российская блогерша приехала из Москвы в Буковель — ее посетила «Служба Божья»https://racurs.ua/n190899-rossiyskaya-blogersha-priehala-iz-moskvy-v-bukovel-ee-posetila-slujba-bojya.htmlРакурс
СБУ навідалась до російської блогерки Аліни Маслової, яка приїхала з Москви відпочивати в український Буковель.
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Маслова народилася в столиці так званої «Придністровської молдавської республіки» Тирасполі, більшість мешканців якої мають громадянство рф. Там зараз проживає родина Аліни. Сама ж блогерка мешкає у Москві, де будує музичну карʼєру.
Про візит російської блогерки в Україну стало відомо з її сторінки в Instagram. Там вона повідомила про прибуття із сім'єю в українські Карпати. При цьому заявляла, що «любить Україну та росію однаково», і не хоче «розділяти цю любов через політичні дії».
Як повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола, під час спілкування з представниками Служби безпеки Маслова заявила, що не підтримує російську агресію проти України й перепрошувала українців.
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