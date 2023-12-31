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Хуситы впервые обстреляли американские вертолеты, ВМС США потопили три лодки
Хуситы впервые обстреляли американские вертолеты, ВМС США потопили три лодкиhttps://racurs.ua/n190900-husity-vpervye-obstrelyali-amerikanskie-vertolety-vms-ssha-potopili-tri-lodki.htmlРакурс
ВМС США потопили три з чотирьох човнів хуситів, які атакували торговельний корабель та американські військові гелікоптери 31 грудня.
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Про це повідомило Центральне командування США.
Контейнеровоз MAERSK HANGZHOU подав сигнал тривоги двічі менш ніж за добу, вказуючи на напади чотирьох човнів хуситів, здійснені за підтримки Ірану, йдеться в соцмережевому дописі американських військових.
Хусити обстрілювали контейнеровоз та стріляли по американських гелікоптерах, що відповіли на сигнал тривоги торговельного судна. Відповідаючи на вогонь, американські гелікоптери потопили три з чотирьох човнів хуситів, а четвертому човнові вдалось втекти, йдеться в заяві США.
Iranian-backed Houthi small boats attack merchant vessel and U.S. Navy helicopters in Southern Red Sea— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2023
On Dec. 31 at 6:30am (Sanaa time) the container ship MAERSK HANGZHOU issued a second distress call in less than 24 hours reporting being under attack by four Iranian-backed… pic.twitter.com/pj8NAzjbVF
19 грудня глава Міноборони США Остін оголосив про початок операції Prosperity Guardian з метою забезпечення безпеки у Червоному морі та Аденській затоці на тлі атак хуситів на торгові судна.
30 грудня контейнеровоз Maersk Hangzhou під прапором Сінгапура повідомив, що в нього влучили ракети під час проходження через південну частину Червоного моря.
Під час відповіді військовий корабель США Graveley збив дві протикорабельні балістичні ракети, випущені з районів, контрольованих хуситами в Ємені. Після відбитої атаки Maersk Hangzhou придатний до плавання, постраждалих немає.
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