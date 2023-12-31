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Ракурс
Хуситы впервые обстреляли американские вертолеты, ВМС США потопили три лодки

Хуситы впервые обстреляли американские вертолеты, ВМС США потопили три лодки

31 дек 2023, 17:38
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ВМС США потопили три з чотирьох човнів хуситів, які атакували торговельний корабель та американські військові гелікоптери 31 грудня.


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Про це повідомило Центральне командування США.

Контейнеровоз MAERSK HANGZHOU подав сигнал тривоги двічі менш ніж за добу, вказуючи на напади чотирьох човнів хуситів, здійснені за підтримки Ірану, йдеться в соцмережевому дописі американських військових.

Хусити обстрілювали контейнеровоз та стріляли по американських гелікоптерах, що відповіли на сигнал тривоги торговельного судна. Відповідаючи на вогонь, американські гелікоптери потопили три з чотирьох човнів хуситів, а четвертому човнові вдалось втекти, йдеться в заяві США.

19 грудня глава Міноборони США Остін оголосив про початок операції Prosperity Guardian з метою забезпечення безпеки у Червоному морі та Аденській затоці на тлі атак хуситів на торгові судна.

30 грудня контейнеровоз Maersk Hangzhou під прапором Сінгапура повідомив, що в нього влучили ракети під час проходження через південну частину Червоного моря.

Під час відповіді військовий корабель США Graveley збив дві протикорабельні балістичні ракети, випущені з районів, контрольованих хуситами в Ємені. Після відбитої атаки Maersk Hangzhou придатний до плавання, постраждалих немає.

Источник: Ракурс


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