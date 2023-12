Хусити вперше обстріляли американські гелікоптери, ВМС США потопили три човни

ВМС США потопили три з чотирьох човнів хуситів, які атакували торговельний корабель та американські військові гелікоптери 31 грудня.

.

Про це повідомило Центральне командування США.

Контейнеровоз MAERSK HANGZHOU подав сигнал тривоги двічі менш ніж за добу, вказуючи на напади чотирьох човнів хуситів, здійснені за підтримки Ірану, йдеться в соцмережевому дописі американських військових.

Хусити обстрілювали контейнеровоз та стріляли по американських гелікоптерах, що відповіли на сигнал тривоги торговельного судна. Відповідаючи на вогонь, американські гелікоптери потопили три з чотирьох човнів хуситів, а четвертому човнові вдалось втекти, йдеться в заяві США.

