Розвідка США вважає, що хуситів у Ємені консультують російські військові

https://racurs.ua/ua/n197965-rozvidka-ssha-vvajaie-scho-husytiv-u-iemeni-konsultuut-rosiyski-viyskovi.html

Ракурс

Співробітники російської військової розвідки ГРУ діють на контрольованій хуситами території Ємену як військові радники. Офіцери ГРУ вже кілька місяців діють у Ємені, допомагаючи хуситам нападати на торгові судна, — цитує агентство Middle East Eye високопоставленого американського чиновника, обізнаного в ситуації.

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За словами джерела, яке посилалося на дані американської розвідки, «характер ролі росіян достовірно невідомий». Таким чином росіяни посилюють підтримуваних Іраном хуситів на тлі зростання напруженості у регіоні.

У червні американська розвідка повідомила, що путін розглядав можливість надати хуситам сучасні протикорабельні крилаті ракети, але після прямого втручання наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана відмовився від цього задуму. Однак, за інформацією низки джерел, Кремль все-таки надає хуситам озброєння.

Про те, що готовністю передати зброю хуситам путін хоче відвернути підтримку України Заходом, написали також в ISW.

На думку аналітиків, плани росії підтримати хуситів, щоб опосередковано протистояти Заходу і загрожувати подальшою ескалацією, узгоджуються з кількома російськими інформаційними та гібридними операціями, які мають на меті спонукати Захід до самоусунення від підтримки України через побоювання конфронтації з росією.

Американські чиновники заявили, що росія розглядала озброєння та консультування хуситів як відповідь за деякий пом’якшення обмежень, накладених США на використання Україною американської зброї для ударів по території росії. 6 червня диктатор р заявив, що як «симетрична відповідь» росія надасть далекобійні засоби поразки невказаним суб'єктам для завдання ударів по Заходу.

Крім того, готовність путіна розглянути можливість підтримки хуситів — частина російсько-іранського військового співробітництва, що поглиблюється, і зростаючої залежності росії від Ірану в галузі високоточної зброї та компонентів, зазначається в огляді.