Поддержку Украины Байден назвал среди топ-достижений 2023 года

https://racurs.ua/n190905-podderjku-ukrainy-bayden-nazval-sredi-top-dostijeniy-2023-goda.html

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Президент США Джо Байден перелічив вісім основних досягнень своєї адміністрації 2023 року.

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Окремий розділ в переліку досягнень Байден присвятив «зміцненню демократії вдома та за кордоном».

Виступив на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світові, — йдеться в цьому розділі.

Також в цьому пункті Байден наголосив на своїх діях проти дискримінації, расизму та утисках спільноти ЛГБТ+ та заходах на захист виборчих прав.

Серед досягнень внутрішньої політики американський президент назвав стримування інфляції та витрат на життя, зокрема в таких сферах, як охорона здоров’я, оренда житла, витрати на інтернет та інше.

Також серед внутрішньополітичних досягнень Байден перерахував кроки з подолання зміни клімату, стимулювання інвестиції до США, захист репродуктивного здоров’я, політику з обмеження збройного насильства, зменшення витрат на вищу освіту, а також затвердження висококваліфікованих суддів.