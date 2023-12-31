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Ракурс
Байден назвав підтримку України та Ізраїлю серед основних досягнень 2023 року

Підтримку України Байден назвав серед топ-досягнень 2023 року

31 гру 2023, 19:23
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Президент США Джо Байден перелічив вісім основних досягнень своєї адміністрації 2023 року.


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Окремий розділ в переліку досягнень Байден присвятив «зміцненню демократії вдома та за кордоном».

Виступив на підтримку наших союзників та партнерів в Ізраїлі, Україні та по всьому світові, — йдеться в цьому розділі.

Також в цьому пункті Байден наголосив на своїх діях проти дискримінації, расизму та утисках спільноти ЛГБТ+ та заходах на захист виборчих прав.

Серед досягнень внутрішньої політики американський президент назвав стримування інфляції та витрат на життя, зокрема в таких сферах, як охорона здоров’я, оренда житла, витрати на інтернет та інше.

Також серед внутрішньополітичних досягнень Байден перерахував кроки з подолання зміни клімату, стимулювання інвестиції до США, захист репродуктивного здоров’я, політику з обмеження збройного насильства, зменшення витрат на вищу освіту, а також затвердження висококваліфікованих суддів.

Джерело: Ракурс


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