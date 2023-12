Wiederhole: warum schaltet der Westen nicht von passiv auf aktiv um? Die Message an Putin sollte sein: noch einmal Angriffe gegen zivile ukr Ziele, dann wird am nächsten Tag zB Taurus geliefert. Your choice. Usw., usw. Warum bleiben wir Moskau gegenüber so reaktiv? Bad strategy. https://t.co/JLXFzcI2AR