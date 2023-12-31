Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что поставки немецких ракет должны стать ответом на российские атаки по гражданским объектам в Украине

https://racurs.ua/n190906-zapad-doljen-vydvinut-rossii-taurus-ultimatum-nemeckie-eksperty.html

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У Німеччині запропонували висунути росіянам так званий «Таурус-ультиматум».

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У разі подальших атак московитів на цивільні українські цивільні об'єкти Німеччина повинна передати крилаті ракети Taurus Києву.

Це має статися наступного дня, вважає колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер.

Він прокоментував масований ракетний удар російської армії по Україні 29 грудня.

Wiederhole: warum schaltet der Westen nicht von passiv auf aktiv um? Die Message an Putin sollte sein: noch einmal Angriffe gegen zivile ukr Ziele, dann wird am nächsten Tag zB Taurus geliefert. Your choice. Usw., usw. Warum bleiben wir Moskau gegenüber so reaktiv? Bad strategy. https://t.co/JLXFzcI2AR — Wolfgang Ischinger (@ischinger) December 30, 2023 Чому Захід не переходить від пасивної до активної дії. Послання путіну має бути таким: ще одна атака на цивільні українські об'єкти, і наступного дня, наприклад, буде доставлено Taurus. Чому ми лишаємось настільки чутливими у ставленні до Москви? Погана стратегія, — написав ексдипломат у соціальній мережі X (колишня Twitter).

До ще більшої підтримки України закликав й колишній посол ФРН в Росії Рюдіґер фон Фріч. Він попереджує про наслідки можливої перемоги Кремля у війні.

Це відкриє шлях для продовження неоімперіалістичної політики насильства володимира путіна, — сказав Фріч для Augsburger Allgemeine 30 грудня.

Нагадаємо, що ракети Taurus — німецький аналог британських крилатих ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ. Вони скидаються винищувачами і самостійно знаходять свої цілі. Керована ракета може летіти під радарами на відстань до 500 км. Вона вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

Дискусія щодо постачань Taurus Києву тривала у німецькій політиці увесь 2023 рік.