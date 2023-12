У Німеччині запропонували висунути росіянам так званий «Таурус-ультиматум».

.

У разі подальших атак московитів на цивільні українські цивільні об'єкти Німеччина повинна передати крилаті ракети Taurus Києву.

Це має статися наступного дня, вважає колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер.

Він прокоментував масований ракетний удар російської армії по Україні 29 грудня.

До ще більшої підтримки України закликав й колишній посол ФРН в Росії Рюдіґер фон Фріч. Він попереджує про наслідки можливої перемоги Кремля у війні.

Це відкриє шлях для продовження неоімперіалістичної політики насильства володимира путіна, — сказав Фріч для Augsburger Allgemeine 30 грудня.

Wiederhole: warum schaltet der Westen nicht von passiv auf aktiv um? Die Message an Putin sollte sein: noch einmal Angriffe gegen zivile ukr Ziele, dann wird am nächsten Tag zB Taurus geliefert. Your choice. Usw., usw. Warum bleiben wir Moskau gegenüber so reaktiv? Bad strategy. https://t.co/JLXFzcI2AR