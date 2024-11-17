КНДР може направити 100 тис. солдатів для допомоги рф. Фото:

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КНДР може направити до 100 тис. військовослужбовців для допомоги росії у війні проти України.

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Це може відбутися, якщо співпраця між Північною Кореєю та рф й надалі посилюватиметься. Однак такий крок не є неминучим. А в разі підтримки такого масштабу вона здійснюватиметься партіями з ротацією військ. Це не буде одноразове розгортання північнокорейських військ. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на оцінки експертів.

Зазначається, що відправка військ КНДР до росії свідчить про те, що війна рф проти України є глобальною. Це питання порушуватиметься на саміті G-20 у Бразилії, який запланований на наступний тиждень. Зокрема, з відповідною заявою виступить канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, видання Financial Times поінформувало, що Північна Корея протягом останніх тижнів поставив російській федерацїі 50 вітчизняних 170-мм самохідних гаубиць M1989 та 20 модернізованих 240-мм реактивних систем залпового вогню, які можуть стріляти керованими ракетами.

Джерело: Bloomberg