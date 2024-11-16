Северная Корея отправила россии 50 самоходных гаубиц и 20 РСЗО, - Financial Times

https://racurs.ua/n201273-severnaya-koreya-otpravila-rossii-50-samohodnyh-gaubic-i-20-rszo-financial-times.html

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Пхеньян протягом останніх тижнів поставив росії пів сотні вітчизняних 170-мм самохідних гаубиць M1989 та 20 модернізованих 240-мм РСЗВ, які можуть стріляти керованими ракетами.

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Financial Times пише, що гаубиці M1989 Koksan вироблені в 1989 році.

Унікальний 170-мм калібр у поєднанні з довгим стволом забезпечує велику дальність стрільби — до 40 км звичайними снарядами і до 60 км для активно-реактивних боєприпасів. Темп стрільби — один-два постріли кожні п’ять хвилин.

Ця зброя може становити значну загрозу як засіб контрбатарейної боротьби, і може «дістати» до вогневих позицій української далекобійної артилерії, зокрема, PzH2000, CAESAR та 2С22 «Богдана», — пише «Мілітарний».

Крім того, поява цих систем на озброєнні росіян відкриє їм доступ до арсеналу 170-мм боєприпасів на складах КНДР.

Модернізовані реактивні системи залпового вогню базуються на радянській 220-мм РСЗВ БМ-27 «Ураган».

У травні Північна Корея заявила про успішне випробування модернізованої системи. Високопоставлений український чиновник сказав журналістам, що тепер Пхеньян хоче випробувати цю зброю в бою.

Також КНДР надала 240-мм РСЗВ, які можуть запускати як стандартні, так і керовані ракети. У матеріалі йдеться, що частину систем перекинули на Курщину.

Напередодні ж Північна Корея провела випробування ударних дронів — деякі з них схожі за конструкцією на російський «Ланцет». Кім Чен Ин розпорядився запустити масове виробництво таких БПЛА.

КНДР передала росії щонайменше 3,5 млн артбоєприпасів, також понад 11 тис. північнокорейських військових знаходяться на території рф, — повідомив президент України у розмові з «Українським радіо»