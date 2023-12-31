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Московиты вывели в Черное море три носителя "Калибров"
Московиты вывели в Черное море три носителя «Калибров»https://racurs.ua/n190908-moskovity-vyveli-v-chernoe-more-tri-nositelya-kalibrov.htmlРакурс
В останній вечір 2023 року в Україні надзвичайно високий рівень ракетної загрози. На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводні ракетоносії: два фрегати та ракетний корабель.
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У них на борту може бути 24 ракети «Калібр», повідомляють Сили оборони півдня.
Увечері 31 грудня в Україні оголосили тривогу через зліт кількох МіГів, крім того, країну атакують десятки «шахедів».
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
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