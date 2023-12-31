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Ракурс
Московити вивели в Чорне море три носія "Калібрів"

Московити вивели в Чорне море три носії «Калібрів»

31 гру 2023, 21:00
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В останній вечір 2023 року в Україні надзвичайно високий рівень ракетної загрози. На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводні ракетоносії: два фрегати та ракетний корабель.


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У них на борту може бути 24 ракети «Калібр», повідомляють Сили оборони півдня.

Увечері 31 грудня в Україні оголосили тривогу через зліт кількох МіГів, крім того, країну атакують десятки «шахедів».

Джерело: Ракурс


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