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Московити вивели в Чорне море три носія "Калібрів"
Московити вивели в Чорне море три носії «Калібрів»https://racurs.ua/ua/n190908-moskovyty-vyvely-v-chorne-more-try-nosiya-kalibriv.htmlРакурс
В останній вечір 2023 року в Україні надзвичайно високий рівень ракетної загрози. На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводні ракетоносії: два фрегати та ракетний корабель.
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У них на борту може бути 24 ракети «Калібр», повідомляють Сили оборони півдня.
Увечері 31 грудня в Україні оголосили тривогу через зліт кількох МіГів, крім того, країну атакують десятки «шахедів».
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