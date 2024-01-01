Сбитие российских «Шахедов» в новогоднюю ночь показали на видео

Сбитие российских «Шахедов» в новогоднюю ночь. Фото:

https://racurs.ua/n190918-sbitie-rossiyskih-shahedov-v-novogodnuu-noch-pokazali-na-video.html

Ракурс

Масована атака дронів з вечора 31 грудня по ранок 1 січня тривала в південних областях близько 11 годин.

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Сили ППО збили понад 50 ударних дронів типу Shahed-136/131. Загалом у новорічну ніч над регіоном зафіксували проліт понад 60 безпілотників. Лише в Одеській області було збито майже 30 БПЛА. Про це керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила в ефірі телемарафону.

Гуменюк наголосила, що бойова робота сил протиповітряної оборони знову довела, що навіть збитий «Шахед» може нести в собі багато небезпеки, бо ці дрони росіяни спрямовують через житлові квартали. Траплялося, що збиті БПЛА досягали землі, або й влучали в будівлю, чим створювали потужну вибухову хвилю, яка руйнувала об'єкти навколо.

У ДПСУ повідомили, що в новорічну ніч прикордонники знищили п’ять «Шахедів». Чотири дрони приземлили прикордонники Одеського загону, а ще один — військовослужбовці Морохорони Держприкордонслужби.

Нагадаємо, 1 січня росія атакувала Україну рекордною кількість дронів типу «Шахед». Ворог запустив 90 ударних безпілотників Shahed-136/131 з чотирьох напрямків, але сили протиповітряної оборони зуміли знищити 87 із 90 дронів.