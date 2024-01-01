HIMARS эффектно уничтожил российский ЗРК Бук. Фото:

https://racurs.ua/n190921-himars-razobral-na-molekuly-rossiyskiy-zrk-buk-v-doneckoy-oblasti-video.html

Ракурс

Українська РСЗВ HIMARS знищила російський ЗРК «Бук» в Донецькій області.

.

Ворожу ціль на Донецькому напрямку виявили оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідки. На одній із ділянок фронту перебував ворожий зенітний ракетний комплекс «Бук-М2» та станція виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу ЗРК. Про це 1 січня командування Сил спеціальних операцій повідомило у Facebook.

Спецпризначенці навели на російський «Бук-М2» та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Професійне коригування та точне вогневе ураження призвело до знищення російської цілі.

Як відомо, ЗРК «Бук-М2» застосовується для ураження авіації, тактичних балістичних і авіаційних ракет, надводних і наземних цілей.

Нагадаємо, оператори 73-го морського центру ССО за допомогою дрона виявили російський зенітний ракетний комплекс «Оса», який ворог використовував проти Сил оборони. Бійці Сил спецоперацій скоригували по ворожій цілі вогонь з РСЗВ HIMARS.