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Ракурс
Український HIMARS знищив російську «Осу». Фото:

Український HIMARS знищив російську «Осу» на фронті (ВІДЕО)

30 гру 2023, 13:47
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Сили спеціальних операцій навели вогонь української артилерії по російській системі протиповітряної оборони.


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Під час повітряної розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий зенітний ракетний комплекс «Оса». Цю систему ворог використовував проти Сил оборони. Про це 30 грудня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Оператор дрона навів і скоригував по ворожій цілі вогонь з реактивної системи залпового вогню HIMARS. Прицільний удар повністю вивіз з ладу російську «Осу».

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони півдня за допомогою ракет з HIMARS знищили цілу російську батарею 220-мм РСЗВ БМ-27 «Ураган» з кількома пусковими установками та машиною заряджання на лівобережжі Херсонщини.

Джерело: Ракурс


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