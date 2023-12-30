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Украинский HIMARS уничтожил российскую «Осу». Фото:

Украинский HIMARS уничтожил российскую «Осу» на фронте (ВИДЕО)

30 дек 2023, 13:47
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Сили спеціальних операцій навели вогонь української артилерії по російській системі протиповітряної оборони.


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Під час повітряної розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили ворожий зенітний ракетний комплекс «Оса». Цю систему ворог використовував проти Сил оборони. Про це 30 грудня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Оператор дрона навів і скоригував по ворожій цілі вогонь з реактивної системи залпового вогню HIMARS. Прицільний удар повністю вивіз з ладу російську «Осу».

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони півдня за допомогою ракет з HIMARS знищили цілу російську батарею 220-мм РСЗВ БМ-27 «Ураган» з кількома пусковими установками та машиною заряджання на лівобережжі Херсонщини.

Источник: Ракурс


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