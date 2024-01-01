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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

15 захватчиков ликвидировал украинский снайпер во время отражения вражеской атаки (ВИДЕО)

1 янв 2024, 21:56
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Український снайпер ліквідував близько 15 російських загарбників, які намагалися атакувати позиції Сил оборони України.


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Відповідне відео сьогодні, 1 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці 47-ї окремої механізованої бригади.

Після невдалого штурму на техніці, яка підірвалася на мінах, окупанти знову прикинулися мертвими. Дочекавшись темряви, вирушили штурмувати позиції українських оборонців", — вказано в описі відео. — Але не дійшли. Наш боєць за допомогою корегування дрона, ліквідував близько 15 загарбників зі звичайної гвинтівки.

На опублікованому відео показано, як ворожа піхота знищується снайперським вогнем в нічних умовах.

Источник: Ракурс


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