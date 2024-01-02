Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Киев под массированным ударом "Кинжалов", есть разрушения

Киев под массированным ударом «Кинжалов», есть разрушения

2 янв 2024, 08:10
999

Столиця України Київ уранці 2 січня опинилися під масованим ракетним ударом виродків рф.


.

Росіяни вдарили по місту аеробалістичними ракетами «Кинджал».

Можливі повторні пуски «Кинджалів». У повітрі 9 МіГ-31К, — повідомили Повітряні сили.

У Подільському районі попередньо — влучання на території обʼєкта цивільної інфраструктури.

У Подільському районі пошкоджено газову трубу. У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі, — повідомив мер Кива Віталій Кличко.

У деяких районах столиці тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

У Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку.

Крім того, уранці вівторка є влучання у середмісті Харкова в районах житлової забудови. Це розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, виникла пожежа. Інформацію про поранених встановлюють.

Атака рф знову 2 січня комбінована, оскільки раніше сім бортів ТУ-95мс почали пускати ракети з району Каспійського моря

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров