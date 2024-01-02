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Киев под массированным ударом "Кинжалов", есть разрушения
Киев под массированным ударом «Кинжалов», есть разрушенияhttps://racurs.ua/n190937-kiev-pod-massirovannym-udarom-kinjalov-est-razrusheniya.htmlРакурс
Столиця України Київ уранці 2 січня опинилися під масованим ракетним ударом виродків рф.
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Росіяни вдарили по місту аеробалістичними ракетами «Кинджал».
Можливі повторні пуски «Кинджалів». У повітрі 9 МіГ-31К, — повідомили Повітряні сили.
У Подільському районі попередньо — влучання на території обʼєкта цивільної інфраструктури.
У Подільському районі пошкоджено газову трубу. У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі, — повідомив мер Кива Віталій Кличко.
У деяких районах столиці тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.
У Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку.
Крім того, уранці вівторка є влучання у середмісті Харкова в районах житлової забудови. Це розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, виникла пожежа. Інформацію про поранених встановлюють.
Атака рф знову 2 січня комбінована, оскільки раніше сім бортів ТУ-95мс почали пускати ракети з району Каспійського моря
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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