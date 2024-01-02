Київ під масованим ударом "Кинджалів", є руйнування

https://racurs.ua/ua/n190937-kyyiv-pid-masovanym-udarom-kyndjaliv-ie-ruynuvannya.html

Ракурс

Столиця України Київ уранці 2 січня опинилися під масованим ракетним ударом виродків рф.

.

Росіяни вдарили по місту аеробалістичними ракетами «Кинджал».

Можливі повторні пуски «Кинджалів». У повітрі 9 МіГ-31К, — повідомили Повітряні сили.

У Подільському районі попередньо — влучання на території обʼєкта цивільної інфраструктури.

У Подільському районі пошкоджено газову трубу. У деяких районах тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі, — повідомив мер Кива Віталій Кличко.

У деяких районах столиці тимчасово відсутній тиск у водопровідній мережі.

У Голосіївському районі уламок ракети впав на відкритій території парку.

Крім того, уранці вівторка є влучання у середмісті Харкова в районах житлової забудови. Це розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, виникла пожежа. Інформацію про поранених встановлюють.

Атака рф знову 2 січня комбінована, оскільки раніше сім бортів ТУ-95мс почали пускати ракети з району Каспійського моря