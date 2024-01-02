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Удар рф по Киеву - появились фото и видео пожара на Соломенке
Удар рф по Киеву — появились фото и видео пожара на Соломенкеhttps://racurs.ua/n190943-udar-rf-po-kievu-poyavilis-foto-i-video-pojara-na-solomenke.htmlРакурс
Російська ракета вдарила 2 січня за п’ять метрів від під’їзду постраждалого будинку в Солом’янському районі Києва.
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Обвалилися два козирки під’їздів. В одній частині будинку горіли усі дев’ять поверхів. У другій частині будинку — два верхні поверхи.
Знищено два десятки машин.
Одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі померла в кареті «швидкої». 27 постраждалих госпіталізовані, повідомив міський голова Віталій Кличко.
Внаслідок чергового ракетного обстрілу мирного населення росіянами у мікрорайоні Бортничі пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви. Працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи. Постраждалі відсутні.
Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав, що у Києві оперативні служби працюють у шести районах, де виникли сім пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському. Загалом у столиці є понад 20 поранених.
Київщина: постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони.
На Фастівщині вже загасили загоряння житлового будинку. Загинули двоє людей.
У Вишневому пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинки та понад 40 автомобілів. Постраждали семеро людей.
Харків: одна людина загинула, 41 постраждала. Багато руйнувань цивільної інфраструктури.
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