Удар рф по Києву - з'явилися фото та відео пожежі на Солом'янці

https://racurs.ua/ua/n190943-udar-rf-po-kyievu-z-yavylysya-foto-ta-video-pojeji-na-solom-yanci.html

Ракурс

Російська ракета вдарила 2 січня за п’ять метрів від під’їзду постраждалого будинку в Солом’янському районі Києва.

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Обвалилися два козирки під’їздів. В одній частині будинку горіли усі дев’ять поверхів. У другій частині будинку — два верхні поверхи.

Знищено два десятки машин.

Одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі померла в кареті «швидкої». 27 постраждалих госпіталізовані, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Внаслідок чергового ракетного обстрілу мирного населення росіянами у мікрорайоні Бортничі пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви. Працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи. Постраждалі відсутні.

Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко написав, що у Києві оперативні служби працюють у шести районах, де виникли сім пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському. Загалом у столиці є понад 20 поранених.

Київщина: постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони.

На Фастівщині вже загасили загоряння житлового будинку. Загинули двоє людей.

У Вишневому пошкоджено п’ять багатоквартирних житлових будинки та понад 40 автомобілів. Постраждали семеро людей.

Харків: одна людина загинула, 41 постраждала. Багато руйнувань цивільної інфраструктури.