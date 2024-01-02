Власти показали разрушения Харькова в результате атаки россии

https://racurs.ua/n190944-vlasti-pokazali-razrusheniya-harkova-v-rezultate-ataki-rossii-foto.html

Ракурс

Внаслідок ударів армії рф по Харкову виникли три пожежі на площі близько 50 кв. м.

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У ДСНС повідомили, що горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби.

Двоє дітей зазнали поранень внаслідок ракетних ударів по Харкову, їх ушпиталили, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, у лікарнях — 17 людей, чотири з них — у тяжкому стані. На 10.00 відомо про 41 пораненого та одного загиблого.

Внаслідок масованої ракетної атаки по Харкову постраждали дві дитини.