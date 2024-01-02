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Ракурс
Автосалоны "Теслы" и "Ситроена" сгорели в Киеве в результате ракетной атаки рф

Автосалоны «Теслы» и «Ситроена» сгорели в Киеве в результате ракетной атаки рф

2 янв 2024, 14:45
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Унаслідок масованого ракетного обстрілу Києва 2 січня постраждали два автосалони, один із яких продає електромобілі Tesla.


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29 автівок вигоріли вщент, ще п’ять пошкоджених. Поблизу автосалонів сталося займання цистерн з пальним.

Источник: Ракурс


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