Ракурсhttps://racurs.ua/
Автосалоны "Теслы" и "Ситроена" сгорели в Киеве в результате ракетной атаки рф
Автосалоны «Теслы» и «Ситроена» сгорели в Киеве в результате ракетной атаки рфhttps://racurs.ua/n190955-avtosalony-tesly-i-sitroena-sgoreli-v-kieve-v-rezultate-raketnoy-ataki-rf.htmlРакурс
Унаслідок масованого ракетного обстрілу Києва 2 січня постраждали два автосалони, один із яких продає електромобілі Tesla.
.
29 автівок вигоріли вщент, ще п’ять пошкоджених. Поблизу автосалонів сталося займання цистерн з пальним.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...