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Автосалони "Тесли" та "Сітроєна" згоріли у Києві внаслідок ракетної атаки рф
Автосалони «Тесли» та «Сітроєна» згоріли у Києві внаслідок ракетної атаки рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190955-avtosalony-tesly-ta-sitroiena-zgorily-u-kyievi-vnaslidok-raketnoyi-ataky-rf-video.htmlРакурс
Унаслідок масованого ракетного обстрілу Києва 2 січня постраждали два автосалони, один із яких продає електромобілі Tesla.
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29 автівок вигоріли вщент, ще п’ять пошкоджених. Поблизу автосалонів сталося займання цистерн з пальним.
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