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Ракурс
Автосалони "Тесли" та "Сітроєна" згоріли у Києві внаслідок ракетної атаки рф

Автосалони «Тесли» та «Сітроєна» згоріли у Києві внаслідок ракетної атаки рф (ВІДЕО)

2 січ 2024, 14:45
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Унаслідок масованого ракетного обстрілу Києва 2 січня постраждали два автосалони, один із яких продає електромобілі Tesla.


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29 автівок вигоріли вщент, ще п’ять пошкоджених. Поблизу автосалонів сталося займання цистерн з пальним.

Джерело: Ракурс


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