росія під час масованої ракетної атаки 2 січня била по Україні "свіжою" ракетою Х-101

https://racurs.ua/ua/n190954-rosiya-pid-chas-masovanoyi-raketnoyi-ataky-2-sichnya-byla-po-ukrayini-svijou-raketou-h-101.html

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росія під час масованої ракетної атаки зранку 2 січня били по Україні ракетою Х-101, що була виготовлена у четвертому кварталі 2023 року.

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Цей факт демонструє, що настільки тривала пауза в масованих ракетних ударах по нашій країні справді була пов’язана саме з тим, що окупанти хотіли накопичити відповідний запас повітряних засобів нападу, необхідний для масштабної кампанії ударів, пише Defense Express з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, у ніч на 2 січня 2024 року ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було 29 грудня 2023 року.

Атаковано цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти. Основний напрямок удару — столиця України.

За попередніми результатами противник застосував 99 засобів повітряного нападу — ракет різних типів.

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 72 повітряні цілі.