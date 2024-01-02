Патрульні показали перші хвилини після вибухів у Києві

https://racurs.ua/ua/n190953-patrulni-pokazaly-pershi-hvylyny-pislya-vybuhiv-u-kyievi-video.html

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Перші хвилини після російської атаки на столицю України показали київські патрульні.

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Заступник очільника Патрульної поліції України Олексій Білошицький опублікував у Фейсбук відео з камер патрульних, які першими прибули на місце падіння уламків російських ракет у столиці.

На цих кадрах видно масштаб руйнувань у середмісті Києва, патрульні допомагають киянам вийти з квартир.

За майже шість годин повітряної тривоги, ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка Шахедів, слідом за ними — групами та хвилями крилаті ракети та «Кинджали».

Унаслідок такої масованої ракетної атаки в різних районах міста пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, АЗС, торговельні та складські приміщення, підприємства та автомобілі. Є потерпілі та загиблі.