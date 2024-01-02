Разрушение в российском Белгороде. Фото: Telegram-каналы

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Місто Бєлгород у російській федерації знову було до під обстрілом.

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У вівторок, 2 січня, в цьому обласному центрі тричі оголошували повітряну тривогу. Місто, яке розташоване за 40 км від українського Харкова, було атаковане реактивною системою залпового вогню «Вільха». Російське ППО «збило» дев’ять українських ракет. Таку заяву оприлюднив губернатор Вʼячеслав Гладков.

За інформацією представника російської диктатури, близько 11.00 за київським часом були нібито збиті чотири ракети, а згодом начебто ще п’ять на підльоті до Бєлгорода.

Постраждали внаслідок роботи російської протиповітряної оборони щонайменше двоє осіб. Жінці надали допомогу на місці, а чоловіка госпіталізували. В обласному центрі уламками пошкоджене торгове приміщення та кілька автомобілів.

Нагадаємо, 30 грудня Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах у російському Бєлгороді. Того дня неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.

Крім того, внаслідок удару по військових об'єктах у Бєлгороді був знищений офіцер слідчого комітету росії Михайло Конопіцин.