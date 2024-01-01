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Ракурс
Офіцера Слідчого комітету рф ліквідували в Бєлгороді. Фото:

Офіцера Слідчого комітету рф ліквідували в Бєлгороді — ГУР

1 січ 2024, 12:18
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Обстріл російського Бєлгорода 30 грудня призвів до втрат серед російських силовиків.


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Внаслідок удару по військових об'єктах ворога був знищений 27-річний офіцер слідчого комітету росії Михайло Конопіцин. Раніше цей окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 1 січня повідомило у Telegram.

Бавовна у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів рашистських сил росії, — зазначили у відомстві.

Розвідники зазначили, що російське командування у листопаді минулого року відрядило його працювати у складі воєнного слідчого відділу Слідчого комітету російської федерації. А до цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Нагадаємо, 30 грудня Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах у російському Бєлгороді. ЗМІ повідомляли, що це були спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. А неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.

Джерело: Ракурс


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