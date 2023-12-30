Наслідки удару по Бєлгороду, джерело: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n190864-syly-oborony-zavdaly-raketnogo-udaru-po-viyskovyh-obiektah-u-bielgorodi-zmi-video.html

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Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах у Бєлгороді (рф).

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Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на джерело у спецслужбах.

Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають, — зазначилор джерело.

Зазначається, що неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.

Сьогодні вдень губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков заявив про обстріл цента Бєлгорода та наявність попередньої інформації про жертв.

У місті запущено сирену ракетної небезпеки. Усі жителі мають спуститися в укриття. Небезпека зберігається, — написав він згодом у своєму Telegram-каналі.

У соцмережах вже з’явилися відео, котрі показують результати удару по Бєлгороду.

Джерело: «РБК-Україна»