Пограничники уничтожили группу россиян в Запорожье. Фото:

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Армія російської федерації продовжує зазнавати втрат на фронті в Україні.

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Аеророзвідники Держприкордонслужби виявили позиції загарбників на Запорізькому напрямку. По ворогу після цього скорегували вогонь з української артилерії. Про це 2 січня повідомила Державна прикордонна служба.

Після роботи артилерії окупанти повилазили з нір і одразу отримали добавки, — зазначили в ДПСУ.

Прикордонники додали, що з семи росіян, які були зафіксовані дроном, втекти зуміли лише двоє.

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео, як снайпер 47-ї окремої механізованої бригади ліквідував близько 15 російських загарбників, які намагалися атакувати позиції Сил оборони України.