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Пограничники уничтожили группу россиян в Запорожье. Фото:

Выкурили из нор и всыпали свинца — пограничники уничтожили группу врага (ВИДЕО)

2 янв 2024, 19:19
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Армія російської федерації продовжує зазнавати втрат на фронті в Україні.


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Аеророзвідники Держприкордонслужби виявили позиції загарбників на Запорізькому напрямку. По ворогу після цього скорегували вогонь з української артилерії. Про це 2 січня повідомила Державна прикордонна служба.

Після роботи артилерії окупанти повилазили з нір і одразу отримали добавки, — зазначили в ДПСУ.

Прикордонники додали, що з семи росіян, які були зафіксовані дроном, втекти зуміли лише двоє.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео, як снайпер 47-ї окремої механізованої бригади ліквідував близько 15 російських загарбників, які намагалися атакувати позиції Сил оборони України.

Источник: Ракурс


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