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Пограничники уничтожили группу россиян в Запорожье. Фото:
Выкурили из нор и всыпали свинца — пограничники уничтожили группу врага (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190965-vykurili-iz-nor-i-vsypali-svinca-pogranichniki-unichtojili-gruppu-vraga-video.htmlРакурс
Армія російської федерації продовжує зазнавати втрат на фронті в Україні.
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Аеророзвідники Держприкордонслужби виявили позиції загарбників на Запорізькому напрямку. По ворогу після цього скорегували вогонь з української артилерії. Про це 2 січня повідомила Державна прикордонна служба.
Після роботи артилерії окупанти повилазили з нір і одразу отримали добавки, — зазначили в ДПСУ.
Прикордонники додали, що з семи росіян, які були зафіксовані дроном, втекти зуміли лише двоє.
Нагадаємо, в мережі з’явилося відео, як снайпер 47-ї окремої механізованої бригади ліквідував близько 15 російських загарбників, які намагалися атакувати позиції Сил оборони України.
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