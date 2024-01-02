Ракурсhttps://racurs.ua/
Прикордонники знищили групу росіян на Запоріжжі. Фото:
Викурили з нір і всипали свинцю — прикордонники знищили групу окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190965-vykuryly-z-nir-i-vsypaly-svyncu-prykordonnyky-znyschyly-grupu-okupantiv-video.htmlРакурс
Армія російської федерації продовжує зазнавати втрат на фронті в Україні.
.
Аеророзвідники Держприкордонслужби виявили позиції загарбників на Запорізькому напрямку. По ворогу після цього скорегували вогонь з української артилерії. Про це 2 січня повідомила Державна прикордонна служба.
Після роботи артилерії окупанти повилазили з нір і одразу отримали добавки, — зазначили в ДПСУ.
Прикордонники додали, що з семи росіян, які були зафіксовані дроном, втекти зуміли лише двоє.
Нагадаємо, в мережі з’явилося відео, як снайпер 47-ї окремої механізованої бригади ліквідував близько 15 російських загарбників, які намагалися атакувати позиції Сил оборони України.
Загрузка...