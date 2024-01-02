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Ракурс
Прикордонники знищили групу росіян на Запоріжжі. Фото:

Викурили з нір і всипали свинцю — прикордонники знищили групу окупантів (ВІДЕО)

2 січ 2024, 19:19
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Армія російської федерації продовжує зазнавати втрат на фронті в Україні.


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Аеророзвідники Держприкордонслужби виявили позиції загарбників на Запорізькому напрямку. По ворогу після цього скорегували вогонь з української артилерії. Про це 2 січня повідомила Державна прикордонна служба.

Після роботи артилерії окупанти повилазили з нір і одразу отримали добавки, — зазначили в ДПСУ.

Прикордонники додали, що з семи росіян, які були зафіксовані дроном, втекти зуміли лише двоє.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео, як снайпер 47-ї окремої механізованої бригади ліквідував близько 15 російських загарбників, які намагалися атакувати позиції Сил оборони України.

Джерело: Ракурс


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