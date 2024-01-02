Российская ракета в Киеве попала в больницу. Фото: Медицинские силы ВСУ

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Ракурс

Російська ракета, під час обстрілу Києва 2 січня, влучила в один з лікувальних закладів міста, де проходять реабілітацію поранені та травмовані українські воїни.

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Частина будівлі дістала пошкодження, однак ракета, на щастя, не вибухнула. Її бойова частина застрягла в підлозі першого поверху. Тяжкопоранених бійців негайно евакуювали, а решту пацієнтів перевели в безпечні місця на території лікувального закладу та забезпечено доглядом. Про це командування Медичних сил Збройних сил України повідомило у Telegram.

Сапери, які працювали на місці події, вилучили бойову частину ракети. Інші великі уламки ракет теж прибрали з території медзакладу. Пошкоджений дах будівлі закрили спеціальним наметом.

У Медсилах заявили, що ніхто внаслідок обстрілу не постраждав. Лікувальний заклад вже працює у штатному режимі.

Тим часом заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба повідомив у Telegram, що досі триває ліквідація наслідків ранкової російської атаки по Україні. Станом на 19.20 були поранені 130 осіб, а п’ятеро загинули. Російські ракети та її уламки пошкодили понад 250 цивільних об'єктів.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе та ракети вночі та вранці. Під масованим ударом опинилися, зокрема, Київ та Харків, але вибухи лунали також і в інших регіонах. Ворог застосував сьогодні 99 ракет різних типів та 35 «Шахедів», але ППО зуміла знищити 72 ракети та усі безпілотники.