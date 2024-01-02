росія — країна-терорист. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n190963-raketnyy-udar-2-sichnya-v-ukrayini-zrosla-kilkist-zagyblyh-ta-poranenyh.html

Ракурс

Масований російський ракетний удар по Україні 2 січня обірвав життя п’ятьох українців.

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Постраждали внаслідок нальотів дронів та ракетних атак по всій країні сьогодні понад 120 осіб. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Поки російські ракети намагаються знищити все живе, ми намагаємося зберегти якнайбільше життів, рятуючи кожну людину й кожну живу душу. Це ті цінності, заради яких ми день у день боремося. Усі люди й тварини, усе живе потребує захисту, коли на землю твоєї країни зазіхає російський окупант, — зазначив глава держави.

Президент також подякував за роботу рятувальникам, медикам, поліцейським, волонтерам та працівникам комунальних служб.

У ДСНС уточнили, що станом на 18.00 кількість постраждалих загалом по Україні становить 129 людей. П’ятеро осіб загинуло.

У Києві станом на 17.00 було відомо про п’ятьох загиблих та 127 поранених. Рятувальники досі борються з пожежами за двома адресами у Подільському районі Києва.

А в Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку. В цьому місті внаслідок масованої атаки постраждали 53 особи, одна людина загинула.

Під час масованого ракетного обстрілу на місцях було задіяно понад 500 рятувальників та 111 одиниць техніки.

Нагадаємо, 2 січня російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе та ракети вночі та вранці. Під масованим ударом опинилися, зокрема, Київ та Харків, але вибухи лунали також і в інших регіонах. Ворог застосував сьогодні 99 ракет різних типів та 35 «Шахедів», але ППО зуміла знищити 72 ракети та усі безпілотники.