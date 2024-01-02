Ракурсhttps://racurs.ua/
россия — страна-террорист. Фото: ГСЧС
Ракетный удар 2 января — в Украине возросло количество погибших и раненыхhttps://racurs.ua/n190963-raketnyy-udar-2-yanvarya-v-ukraine-vozroslo-kolichestvo-pogibshih-i-ranenyh.htmlРакурс
Масований російський ракетний удар по Україні 2 січня обірвав життя п’ятьох українців.
.
Постраждали внаслідок нальотів дронів та ракетних атак по всій країні сьогодні понад 120 осіб. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
Поки російські ракети намагаються знищити все живе, ми намагаємося зберегти якнайбільше життів, рятуючи кожну людину й кожну живу душу. Це ті цінності, заради яких ми день у день боремося. Усі люди й тварини, усе живе потребує захисту, коли на землю твоєї країни зазіхає російський окупант, — зазначив глава держави.
Президент також подякував за роботу рятувальникам, медикам, поліцейським, волонтерам та працівникам комунальних служб.
У ДСНС уточнили, що станом на 18.00 кількість постраждалих загалом по Україні становить 129 людей. П’ятеро осіб загинуло.
У Києві станом на 17.00 було відомо про п’ятьох загиблих та 127 поранених. Рятувальники досі борються з пожежами за двома адресами у Подільському районі Києва.
А в Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку. В цьому місті внаслідок масованої атаки постраждали 53 особи, одна людина загинула.
Під час масованого ракетного обстрілу на місцях було задіяно понад 500 рятувальників та 111 одиниць техніки.
Нагадаємо, 2 січня російські окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе та ракети вночі та вранці. Під масованим ударом опинилися, зокрема, Київ та Харків, але вибухи лунали також і в інших регіонах. Ворог застосував сьогодні 99 ракет різних типів та 35 «Шахедів», але ППО зуміла знищити 72 ракети та усі безпілотники.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...