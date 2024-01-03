Количество жертв ракетного удара по Киеву 29 декабря возросло

Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты 29 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине, фото: ГСЧС
Количество жертв ракетного удара по Киеву 29 декабря возрослоhttps://racurs.ua/n190976-kolichestvo-jertv-raketnogo-udara-po-kievu-29-dekabrya-vozroslo.htmlРакурс
У Києві зросла кількість жертв масованого ракетного удару, завданого рашистами 29 грудня.
.
Про це сьогодні, 3 січня, повідомляє прес-служба КМВА.
На превеликий жаль, в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 померла 1 особа. Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 29 грудня рашисти здійснили одну з найбільш масованих повітряних атак по Україні, яка, за оцінками експертів, коштувала рф щонайменше 1,27 млрд доларів.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...