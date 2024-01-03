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Ракурс
Рашисти 29 грудня завдали масовано ракетного удару по Україні, фото: ДСНС

Кількість жертв ракетного удару по Києву 29 грудня зросла

3 січ 2024, 09:56
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У Києві зросла кількість жертв масованого ракетного удару, завданого рашистами 29 грудня.


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Про це сьогодні, 3 січня, повідомляє прес-служба КМВА.

На превеликий жаль, в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 померла 1 особа. Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 29 грудня рашисти здійснили одну з найбільш масованих повітряних атак по Україні, яка, за оцінками експертів, коштувала рф щонайменше 1,27 млрд доларів.

Джерело: Ракурс


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