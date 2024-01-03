Кількість жертв ракетного удару по Києву 29 грудня зросла

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Рашисти 29 грудня завдали масовано ракетного удару по Україні, фото: ДСНС
Кількість жертв ракетного удару по Києву 29 грудня зрослаhttps://racurs.ua/ua/n190976-kilkist-jertv-raketnogo-udaru-po-kyievu-29-grudnya-zrosla.htmlРакурс
У Києві зросла кількість жертв масованого ракетного удару, завданого рашистами 29 грудня.
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Про це сьогодні, 3 січня, повідомляє прес-служба КМВА.
На превеликий жаль, в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 померла 1 особа. Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 29 грудня рашисти здійснили одну з найбільш масованих повітряних атак по Україні, яка, за оцінками експертів, коштувала рф щонайменше 1,27 млрд доларів.
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