Стало відомо, скільки росія витратила на ракетну атаку. Фото:

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Масована атака по Україні 29 грудня коштувала російській федерації щонайменше 1,27 млрд дол.

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Ворог запускав «Шахеди», крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, Х-22/Х-32, балістичні ракети С-300/С-400/"Іскандер-М", аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», протирадіолокаційні ракети Х-31П та ракету Х-59. Про це повідомила «Економічна правда» із посиланням на дані Повітряних сил.

Зазначається, що «Кинджал» може коштувати від 10 млн дол і вище, а загальна вартість п’яти пусків обійшлася окупантам у 50 млн дол. «Шахед» коштує від 20 тис. дол. до 50 тис. дол. за одиницю. Таким чином щонайменше 36 таких БПЛА коштували 720 тис. дол.

Крилата ракета Х-101 коштує 13 млн дол, тобто загальна вартість випущених ракет становила 1,17 млрд дол.

Ракету Х-22 оцінюють в 1 млн дол, а сьогодні росія випустила цих ракет на 8 млн дол. Балістична ракета «Іскандер-М» може коштувати 3 млн дол, а загальна вартість усіх випущених 29 грудня ракет цього типу становить 42 млн дол.

Вартість ракети Х-31П та Х-59 — по 0,5 млн дол. кожна. Таким чином загальна вартість становить 2,5 млн дол.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що сьогоднішня ракетна атака стала наймасовішою атакою з повітря з початку повномасштабного вторгнення російської федерації. Окупанти били майже всім, що мають у своєму арсеналі — застосовували «Кинджали», С-300, крилаті ракетиХ-101/Х-555/Х-55 та Х-22/Х-32, ударні безпілотники.

Загалом сьогодні ворог застосував проти України 158 різних ракет та «Шахедів». ППО зуміла знищити 114 повітряних цілей: 27 ударних БПЛА та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Джерело: «Економічна правда»