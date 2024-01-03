Бюст Шухевича, фото: Львовский исторический музей

https://racurs.ua/n190985-ucelevshiy-bust-shuhevicha-dostali-iz-pod-zavalov-muzeya-vo-lvovskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

На Львівщині внаслідок розбору завалів Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, котрий постраждав внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 1 січня, вдалося врятувати бронзове погруддя авторства Михайла Черешньовського.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Львівського історичного музею.

Скульптура зазнала лише незначних ушкоджень, — наголошують у музеї. — Стіни впали — дух лише зміцнів!

Наразі погруддя перебуває у фондах Львівського історичного музею.

Музей Шухевича відкрили у 2001 році в будинку, де розташовувалася його штаб-квартира. Саме тут 5 березня 1950 року відбувся останній бій Шухевича.