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Бюст Шухевича, фото: Львовский исторический музей
Уцелевший бюст Шухевича достали из-под завалов музея во Львовской области (ФОТО)https://racurs.ua/n190985-ucelevshiy-bust-shuhevicha-dostali-iz-pod-zavalov-muzeya-vo-lvovskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Львівщині внаслідок розбору завалів Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, котрий постраждав внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 1 січня, вдалося врятувати бронзове погруддя авторства Михайла Черешньовського.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Львівського історичного музею.
Скульптура зазнала лише незначних ушкоджень, — наголошують у музеї. — Стіни впали — дух лише зміцнів!
Наразі погруддя перебуває у фондах Львівського історичного музею.
Музей Шухевича відкрили у 2001 році в будинку, де розташовувалася його штаб-квартира. Саме тут 5 березня 1950 року відбувся останній бій Шухевича.
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