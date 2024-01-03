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Ракурс
Погруддя Шухевича, фото: Львівський історичний музей

Вціліле погруддя Шухевича дістали з-під завалів музею на Львівщині (ФОТО)

3 січ 2024, 14:32
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На Львівщині внаслідок розбору завалів Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, котрий постраждав внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 1 січня, вдалося врятувати бронзове погруддя авторства Михайла Черешньовського.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Львівського історичного музею.

Скульптура зазнала лише незначних ушкоджень, — наголошують у музеї. — Стіни впали — дух лише зміцнів!

Наразі погруддя перебуває у фондах Львівського історичного музею.

Музей Шухевича відкрили у 2001 році в будинку, де розташовувалася його штаб-квартира. Саме тут 5 березня 1950 року відбувся останній бій Шухевича.

Погруддя Шухевича, фото: Львівський історичний музей

Погруддя Шухевича, фото: Максим Козицький

Джерело: Ракурс


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