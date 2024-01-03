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Погруддя Шухевича, фото: Львівський історичний музей
Вціліле погруддя Шухевича дістали з-під завалів музею на Львівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190985-vcilile-pogruddya-shuhevycha-distaly-z-pid-zavaliv-muzeu-na-lvivschyni-foto.htmlРакурс
На Львівщині внаслідок розбору завалів Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича, котрий постраждав внаслідок російської ракетної атаки в ніч на 1 січня, вдалося врятувати бронзове погруддя авторства Михайла Черешньовського.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Львівського історичного музею.
Скульптура зазнала лише незначних ушкоджень, — наголошують у музеї. — Стіни впали — дух лише зміцнів!
Наразі погруддя перебуває у фондах Львівського історичного музею.
Музей Шухевича відкрили у 2001 році в будинку, де розташовувалася його штаб-квартира. Саме тут 5 березня 1950 року відбувся останній бій Шухевича.
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