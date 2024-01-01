Порошенко пообіцяв відбудувати знищений рашистами музей Шухевича

Рашисти в ніч на 1 січня вдарили по музею Романа Шухевича, фото: Львівський історичний музей

https://racurs.ua/ua/n190929-poroshenko-poobicyav-vidbuduvaty-znyschenyy-rashystamy-muzey-shuhevycha.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, заявив про намір відбувати знищений рашистами в ході нічної атаки музей Романа Шухевича на Львівщині.

.

Про це Порошенко повідомив сьогодні, 1 січня, на своїй Фейсбук-сторінці.

Ми з Мариною Порошенко вирішили відбудувати знищений сьогодні музей Шухевича, щоб зберегти його для нащадків. Наш Фонд Порошенка профінансує всі необхідні роботи, — зазначив Порошенко.

Порошенко наголосив, що Шухевич був надзвичайною людиною — створив перший український бізнес Галичини й фінансував величезну для того часу Українську повстанську армію.

За час існування УПА вдалося створити цілу українську державу в підпіллі. Зі своїм урядом, зі своїми грошима. Тільки за час існування УПА через неї пройшли близько 400 000 українців. Шухевич ще тоді казав, що ми мусимо безкомпромісно боротися… Свободи нам ніхто не подарує, — зазначив Порошенко.

Він наголосив, що сьогоднішній російський удар по музею свідчить — вороги України й досі бояться Шухевича.

Це історія великого Головнокомандувача. Який зміг збудувати державу всередині імперії. Який зміг створити українську армію з нуля. Який безмежно вірив в Україну… Ми, українці, памʼятаємо. Музей житиме, — резюмував Порошенко.

На Фейсбук-сторінці Львівського історичного музею повідомляється, що більшість експонатів музею Романа Шухевича не постраждали, оскільки їх заздалегідь евакуювали.

Втрачені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Решта близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі встановлена сума збитків становить 2 млн 258 тис. грн — це лише вартість будівлі. Збитки через втрачене майно ще підраховують.