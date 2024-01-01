Знищений музей Романа Шухевича на Львівщині показали на нових фото

Знищений музей Романа Шухевича на Львівщині. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n190919-znyschenyy-muzey-romana-shuhevycha-na-lvivschyni-pokazaly-na-novyh-foto.html

Ракурс

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львівській області знищений дотла.

.

Пам’ятка видатному українському герою на Білогорщі була знищена вночі 1 січня внаслідок атаки російських дронів. Фото того, що залишилося від музею, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький опублікував у Telegram.

Такий вигляд має музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі зараз. Нехай росіяни не сприймають це як успіх. Бо сенс життя Романа Шухевича — боротьба за Україну — продовжує жити у діях тисяч українців. Цього ніколи не вдасться знищити. Ворог поплатиться за все! — йдеться у повідомленні.

Музей відкрили в 2001 році в будинку, де загинув головний командир УПА, а також знаходилася його штаб-квартира. Саме тут відбувався останній бій Шухевича.

Міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram повідомив, що за попередньою інформацією місто атакували 10 «Шахедів». На щастя, обійшлось без жертв.

У Дублянах ударною хвилею вибило вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом вилетіло понад 60 вікон. А в навчальних корпусах аграрного університету знищено понад 600 кв. м покрівлі та перекриття.

Нагадаємо, вночі 1 грудня в день народження Степана Бандери російські окупанти повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі. А в Дублянах виникла пожежа в університеті, де 100 років тому вчився Степан Бандера.