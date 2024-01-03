Четыре страны ЕС закупят до тысячи ракет для комплексов Patriot

https://racurs.ua/n191002-chetyre-strany-es-zakupyat-do-tysyachi-raket-dlya-kompleksov-patriot.html

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Німеччина, Нідерланди, Румунія та Іспанія закуплять до тисячі ракет для комплексів Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону НАТО після масованих ракетних атак росії проти України.

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Завдяки цьому контракту союзники зможуть віддати Україні більше власних оборонних систем.

Відповідний контракт від імені коаліції цих країн уклало закупівельне агентство НАТО.

Ця інвестиція демонструє відданість НАТО гарантуванню безпеки наших людей. Російські ракетні та безпілотні удари по українських мирних жителях показують, наскільки важлива сучасна ППО. Розширення виробництва боєприпасів є ключовим для безпеки України та нашої, — прокоментував генсек НАТО.

Associated Press пише, що це може допомогти союзникам звільнити більше власних оборонних систем для України.