Рашисты не согласились обменять бойцов «Азова»

https://racurs.ua/n191005-rashisty-ne-soglasilis-obmenyat-boycov-azova.html

Ракурс

У межах обміну полоненими 3 січня 2024 року додому повернувся сержант, якого у перший день великої війни захопили в полон на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Чонгар». Ідеться про Вадима Максименка. В полоні він провів 679 днів.

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Максименко — сержант 79-го прикордонного загону Держприкордонслужби. Його росіяни захопили на «Чонгарі» 24 лютого 2022 року, у перші хвилини вторгнення.

Додому повернулася остання дівчина-морпіх, яка була в полоні — Галина Федишин.

Вона пройшла важкий шлях оборони Маріуполя, завод Ілліча, «Азовсталь» і вихід у полон, де, відповідно, провела майже 19 місяців.

Без гіркоти та болі не обійшлося. Жодного бійця полку спеціального призначення «Азов» і цього разу не вдалось визволити.

Вже півтора року більша частина тих, хто погодився вийти з оточеного заводу «Азовсталь», залишається в неволі.

3 січня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що відбувся найбільший за кількістю повернутих оборонців обмін. Додому повернулися 230 захисників. Більшість звільнених — чоловіки (225), п’ятеро жінок. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро — офіцери.

48 обміняних мали статус «зниклий безвісти». Наразі на героїв чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів і карток, та довгоочікувана реабілітація.

Відомо, що обмін відбувся за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.

Серед обміняних, зокрема, є кілька захисників Маріуполя та «Азовсталі» з різних підрозділів, та, на жаль, більшість з них, майже 1,6 тис. осіб, поміж яких майже 700 бійців бригади «Азов», досі лишаються в полоні.