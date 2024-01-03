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Госдепартамент США отрицает, что требует от Украины отказа от цели полной победы в войне
Госдеп ответил на публикации о требованиях к Украине отказаться от полной победы в войнеhttps://racurs.ua/n191007-gosdep-otvetil-na-publikacii-o-trebovaniyah-k-ukraine-otkazatsya-ot-polnoy-pobedy-v-voyne.htmlРакурс
Офіційний представник Держдепу Меттью Міллер заявив, що публікації про те, що США підштовхують Україну до зміни стратегії та відмови від мети повної перемоги у війні з росією, є невірними.
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Його заяву 3 січня передає Reuters.
Серед таких публікацій агентство особливо виділяє статтю Politico від 27 грудня, в якій анонімні джерела розповідали, що адміністрація Байдена пропонує Києву перейти до оборони, щоб зберегти максимально сильну переговорну позицію тоді, коли росія буде готова до якихось мирних переговорів.
Публікації про те, що США підштовхують Україну до зміни стратегії та відмови від мети повної перемоги у війні з росією — це неправда, — заявив офіційний представник Держдепартаменту.
На брифінгу, відповідаючи на запитання: «Чи хочуть Сполучені Штати, щоб Україна відійшла від стратегії, націленої на звільнення всіх захоплених росією територій?».
Міллер відповів:
Ні, це неправда.
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